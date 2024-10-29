Александр Цыбульский: "Мы благоустраиваем 58 общественных пространств"

По народной программе партии и федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» по всей стране обновлены 79 тысяч дворов и 37 тысяч общественных пространств.

Реализация программы продолжится – при поддержке «Единой России» финансирование на неё предусмотрено в бюджете на предстоящую трёхлетку, отметил врио секретаря Генсовета.

«180 миллиардов заложено на развитие комфортной городской среды в стране. «Единая Россия» настаивала на том, что, несмотря на все сложности, на этот проект мы должны найти деньги. Он даёт мощный социальный эффект. Это - программа для людей, она меняет облик наших городов, сёл», – сказал Владимир Якушев в ходе осмотра объектов благоустройства этого года в Тамбове.

Врио секретаря Генсовета напомнил, что с 2016 года «Единая Россия» реализует проект по благоустройству общественных пространств. Он был переформатирован в федеральную программу.

«Десятки миллионов жителей приняли участие в голосовании, когда определяли, какую территорию в конкретном населённом пункте необходимо благоустроить. Это очень важно, потому что, когда решения принимают чиновники, затем что-то строят, что в итоге не нравится людям, получается не тот эффект. А когда люди сами выбирают и место, и принимают участие в разработке проекта, мы получаем хорошие проектные решения и реализуем их в жизни», – отметил Владимир Якушев.

Говоря об итогах программы на брифинге в «Московском комсомольце», руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил, что с 2021 года количество жителей, принимающих участие в голосовании по отбору объектов благоустройства, выросло в два раза. В 2021 году свой выбор сделали более 9 миллионов человек, в 2024 году – уже свыше 17 миллионов.

«Вместе с Минстроем мы задействуем в голосовании десятки тысяч волонтёров. Ежегодно обновляется порядка 9 тысяч объектов. При проведении работ на них обеспечиваем партийный контроль. За каждым объектом закреплён муниципальный депутат от «Единой России». Он проверяет, вовремя ли вышел на стройплощадку подрядчик, учитывается ли мнение жителей и дизайн, который они предлагают. И следит, насколько качественно выполнены работы. Примерно в 20% случаев мы находим недостатки, которые подрядчики устраняют», - отметил Александр Сидякин.

В свою очередь, замминистра ЖКХ Алексей Ересько отметил – контроль «Единой России» за ходом работ на объектах улучшил их качество.

«Старт программы, который был дан по инициативе «Единой России» и по поручению Президента, позволил масштабно проводить благоустройство разных общественных пространств. Сейчас в программе появляются, например, памятники, в том числе, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне. Это говорит о том, что не только растёт активность людей, но меняется их запрос», - отметил он.

…Секретарь Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Архангельской области Александр Цыбульский:

«В текущем году в Архангельской области мы благоустраиваем 58 общественных пространств. Многие из них выбраны людьми по итогам рейтингового голосования. Как показали его результаты, в первую очередь жители хотят благоустроить самые посещаемые места: парки, скверы, набережные. Например, в этом году мы обновляем прогулочную зону вдоль реки Соломбалки в Архангельске, поэтапно создаём уникальные, основанные на лучших северных традициях, деревянные променады в сёлах Верхняя Тойма и Ильинско-Подомское.

Люди видят, как преображаются пространства, поэтому всё активнее принимают участие в реализации проекта. Если в 2023 году во Всероссийском рейтинговом голосовании приняли участие 113 тысяч человек, то в этом году активность проявили уже свыше 180 тысяч жителей региона. По их решению в 2025 году приоритет отдадим благоустройству 16 общественных пространств.

Такая активность жителей вызвана высокой информированностью – по партпроекту «Городская среда» в этом году проведено порядка 200 встреч с общественностью. Партийцы не только привлекают волонтёров, но и лично участвуют в общественном контроле за реализацией проектов».

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется Правительством с 2017 года. В её основе – партийный проект «Городская среда». Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учётом инициатив жителей. С 2017 года по программе Минстроя и «Единой России» благоустроено уже более 79 тысяч дворовых территорий и свыше 37 тысяч общественных пространств.