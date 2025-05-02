Иван Воронцов: "Прошлый год закончился для Архангельска с профицитом"

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов прокомментировал итоги прошедшей 17-сессии городской Думы:

Исполнение городского бюджета в последние годы стабильно держится на высоком уровне. Это означает, что подавляющее большинство инициатив и проектов удаётся реализовать. При этом акцент делается не только на формальное освоение средств — важно, чтобы все работы выполнялись качественно.



Именно поэтому депутатский корпус уделяет особое внимание контролю за исполнением бюджета и проведением работ на объектах инфраструктуры. Такой подход позволяет обеспечить не только прозрачность расходов, но и эффективность реализуемых решений.



Несмотря на изменения в структуре доходов, прошлый год завершился для Архангельска с профицитом и сокращением муниципального долга. Это во многом стало возможным благодаря грамотной работе финансового блока городской администрации.



Отдельным вопросом на сессии стал отчет компании ТГК-2. Впервые за этот созыв представители компании выступили перед депутатами вне контекста подготовки к отопительному сезону. Диалог оказался насыщенным и содержательным — народные избранники задали множество актуальных и острых вопросов.



В частности, интерес вызывали ежегодные раскопки на проспекте Обводный канал и улице Гагарина, восстановление благоустройства и асфальтового покрытия после разрытий, а также перспективы подключения новых жилых кварталов, возводимых по проектам КРТ, к мощностям Архангельской ТЭЦ. По ряду пунктов прозвучали не самые обнадеживающие ответы, однако теперь у депутатов есть полное и объективное представление о текущем положении дел.



Ещё одним важным моментом стало обсуждение открытия мобильного пункта участкового на острове Бревенник. Вопрос обеспечения правопорядка на островных территориях неоднократно поднимался местными жителями. Новый пункт станет пилотным проектом, по результатам которого будет оценена целесообразность распространения такой практики на острова Хабарка и Кего.