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Архангельские депутаты презентовали острову Бревенник часового

На о. Бревенник будет создан опорный пункт участкового.

 На прошедшей 17-й сессии городской Думы народные избранники согласовали передачу в безвозмездное имущество УМВД по г. Архангельску.

 По словам председателя комиссии по административно-правовым вопросам, местному самоуправлению, этике и регламенту городской Думы Максима Хохулина, это позволит в ближайшее время создать условия для постоянного нахождения опорного пункта участкового на о. Бревенник.

 «Постоянное присутствие правоохранительных органов на месте повысит доверие местных жителей к правоохранительной системе и укрепит общественный порядок. Кроме того, это может способствовать профилактике преступлений, так как люди будут чувствовать себя более защищенными и уверенными в том, что их безопасность находится под контролем», — прокомментировал Максим Сергеевич.

28 май 14:08 | : Политика

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