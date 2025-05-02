Архангельские депутаты презентовали острову Бревенник часового

На о. Бревенник будет создан опорный пункт участкового.

На прошедшей 17-й сессии городской Думы народные избранники согласовали передачу в безвозмездное имущество УМВД по г. Архангельску.

По словам председателя комиссии по административно-правовым вопросам, местному самоуправлению, этике и регламенту городской Думы Максима Хохулина, это позволит в ближайшее время создать условия для постоянного нахождения опорного пункта участкового на о. Бревенник.

«Постоянное присутствие правоохранительных органов на месте повысит доверие местных жителей к правоохранительной системе и укрепит общественный порядок. Кроме того, это может способствовать профилактике преступлений, так как люди будут чувствовать себя более защищенными и уверенными в том, что их безопасность находится под контролем», — прокомментировал Максим Сергеевич.