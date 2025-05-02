Золотая ТГК-2. Во что обойдется новый отопительный сезон Архангельску

На сессии Архангельской городской Думы депутаты заслушали информацию о деятельности ПАО «ТГК-2», компании, которая является Единой теплоснабжающей организацией в областном центре.



Напомним, что уже завтра в столице Поморья начнутся гидравлические испытания тепловых сетей от Архангельской ТЭЦ, с отключением горячей воды. А по их окончании 5 июня начнется ликвидация выявленных дефектов, а уже с 16 июня – плановые отключения ГВС по районам для выполнения ремонтных работ на теплотрассах. Поэтому информация о планах ТГК-2 сегодня – как никогда актуальна.



Как сообщил директор ООО «Архангельские городские тепловые сети» - структурного подразделения ПАО «ТГК-2» Станислав Ерехинский, сейчас ТГК-2 в столице Поморья располагает Архангельской ТЭЦ, двумя котельными, 36 центральными тепловыми пунктами, 246 км собственных и 23,6 км арендованных теплотрасс.



Тепловые потери на трубопроводах составляют в среднем 16% (и они, по словам Святослава Ерихинского, примерно в этом объеме заложены в тарифе). В тоже время количество дефектов на теплотрассах увеличилось в прошлом году примерно на 25% по сравнению с 2023 годом – с 852 до 1114. В целом удельная аварийность составляет 2,11 ед. на 1 км трубопровода.



Общий объем финансирования в рамках ремонтной инвестиционной программ ТГК-2 по Архангельску в 2024 году составил 1 млрд. 37 млн рублей.



40% этой суммы или 418 млн рублей был направлен на ремонт и модернизацию Архангельской ТЭЦ (износ ее оборудования – 88%). Выполнены модернизация котлоагрегата №3, реконструкция котлоагрегата №6, капремонт парового котла №2 и средний ремонт котла №6, капитальный ремонт паровой турбины №5.



В 2024 году началось строительство новой газовой котельной производительностью 20,8 Гкал/час в поселке Талажского авиагородка. На это был направлен 221 млн. рублей.



400 млн рублей составило финансирование строительства и ремонта тепловых сетей. Всего переложено 8,8 км трубопроводов, за счет платы за техприсоединение подключено 28 новых объектов, в том числе два социальных. Масштабные работы проводились в частности на пр. Обводный канал – на участке от ул. Гагарина до ул. Комсомольская диаметр теплотрасс увеличен с 700 до 800 мм, всего переложено 676 м труб. На 11 участках реконструкция сетей проводилась в рамках программ «Безопасные и качественные автодороги» и «Формирование комфортной городской среды», всего переложено более 1,3 км трубопроводов.



В этом году в рамках ремонтной и инвестиционной программ на объекты в Архангельске будет направлено 1 млрд. 67 млн рублей, т.е. существенного увеличения финансирования не предусмотрено.



373 млн рублей выделяется на реконструкцию и капитальный ремонт оборудования Архангельской ТЭЦ, в частности будет выполнен капремонт паровой турбины №3 и парового котла №4.



К началу отопительного сезона планируется завершить строительство газовой котельной в поселке Талажского авиагородка. Это позволит вывести из эксплуатации третий вывод от Архангельской ТЭЦ – практически полностью изношенную теплотрассу на которой ежегодно устраняются десятки аварий. Уже в следующем году запланирована практически 100% перекладка внутрипоселковых теплосетей от двух ЦТП. По словам Станислава Ерехинского это позволит полностью закрыть вопрос с устойчивым теплоснабжением данного микрорайона.



На строительство, реконструкцию капитальный и текущий ремонт тепловых сетей предусмотрено 405 млн рублей. Это позволит переложить 1,9 км трубопроводов на 11 участках и выполнить капремонт еще 600 м на трех участках. В частности работы запланированы на пр. Обводный канал на участке от ул. Садовая до ул. Логинова, на ул. Советская, ул. Володарского, ул. Шубина.



Отвечая на традиционный вопрос: «Будет ли раскопана ул. Гагарина?», Станислав Ерехинский сообщил, что таких планов нет, но на всякий случай на участке улицы пока временно уложены плиты. После проведения гидравлических испытаний, при отсутствии утечек, до 20-х числе июня, планируется выполнить окончательное благоустройство с асфальтированием дороги.



За счет 171 млн рублей, которые оплачены застройщиками по договорам техприсоединения строится 18 участков теплосетей протяженностью 1,4 км для подключения новых потребителей.



- Все строящиеся объекты, у которых есть договоры на техприсоединение будут подключены к теплу, мощности для этого есть, - заверил представитель ТГК-2.



Но проблема подключения строящихся объектов стоит в городе достаточно остро. Так депутат Елена Ануфриева поинтересовалась судьбой уже построенного, но так и не подключенного к теплу кооператива работников сферы образования - ЖК «Учительский» на ул. Карпогорская, 12. По словам Станислава Ерехинского, сейчас идут судебные разбирательства. Внутриквартальные сети спроектированы, но подключение возможно только в случае полной оплаты за техприсоединение. По информации пайщиков кооператива им придется доплатить за это в среднем по 60 тыс. рублей с квартиры.



Что касается выдачи технических условий на подключение к теплу проектируемых объектов, то они выдаются только при наличии у застройщика договора переуступки тепловых мощностей от соседних объектов. Как пояснил Станислав Ерехинский, резервы (разницам между нормативным, заложенным в договоре и фактическим потребляемым количеством) по теплу в ряде районов есть в промышленных зонах и у социальных объектов.



- 95% потребителей у нас имеют приборы учета тепла. Поэтому многие стараются экономить, у кого-то изменился объем отапливаемых помещений, поэтому такая переуступка мощности возможна, и в случае, если у застройщика есть подтверждение в виде договора, техусловия мы выдаем, - отметил Станислав Ерехинский.



Однако этот источник не бесконечен. Поэтому важнейшим для Архангельска объектом инвестпрограммы ТГК-2 является строительство нового, 4-го по счету вывода с Архангельской ТЭЦ. Трубопровод диаметром 1000 мм и протяженностью 4,4 км планируют построить от станции до пр. Дзержинского (в районе автовокзала). Это позволит обеспечить подключение новые объекты с объемом потребления 221,4 Гкал, это примерно 3,5-3,8 млн кв. м. Сейчас ведется проектирование, на это ТГК-2 выделило 100 млн рублей. Строительство запланировано на 2026-27 годы. При условии привлечения федерального финансирования.



Именно дефицит средств является главным препятствием для серьезного обновления системы теплоснабжения Архангельска. По озвученной информации около 80% тепловых сетей ТГК-2 в областном центре имеют срок службы 25 лет. По нормативам, для снижения темпов старения нужно в год проводить реконструкцию не менее 5% теплотрасс – это 24,5 км труб. Для этого нужно не менее 1,7 млрд. рублей ежегодно. Реально в этом году будет обеспечена перекладка только 1,9 км или 0,4%, т.е. в 10 раз меньше необходимого. Объем недофинансирования составляет примерно 1,5 млрд. рублей.



ТГК-2 направлены предложения о включении в программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на 2026-29 годы реконструкции 10,2 км (или 2,1%) теплотрасс на общую сумму 1,1 млрд. рублей. Также начата подготовка к участию в программах господдержки, ведется разработка проектно-сметной документации по перекладке 3,2 км теплосетей (0,7%) стоимостью примерно 0,3 млрд. рублей. Но даже при оптимистическом сценарии это не решает проблему плановой ежегодной замены трубопроводов.



Поэтому закономерным прозвучал вопрос депутата Александра Гурьева, о том, что с 1 июля для потребителей на 21,3% повышаются тарифы на теплоэнергию и куда же идут эти огромные деньги?



По словам Станислава Ерехинского 70% расходов составляет оплата за топливо, а газ, на котором работает Архангельская ТЭЦ, дорожает. Растут затраты и по другим позициям – материалы, заработная плата. Кроме того, значительную статью расходов составляет плата за услуги теплоснабжающих и теплосетевых организаций (речь идет, прежде всего, о локальных котельных и сетях от них) в рамках единого тарифа. А областное субсидирование – так называемая «Дельта Т» полностью эти расходы не покрывает. Поэтому ожидать серьезного роста инвестиционной составляющей пока не приходится.

Иван Пучинин



