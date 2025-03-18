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Дмитрий Морев предлагает горожанам самим решить, какую территорию благоустраивать

- Какую территорию благоустроим в следующем году, решаете вы! – прямо заявил градоначальник Архангельска. И добавил:

- За 8 лет нацпроекта в Архангельске новую жизнь получило 50 общественных пространств. Это и малые скверы, и большие парки. А также аллеи, прогулочные набережные, детские и спортивные площадки.

 В мае стартует благоустройство набережной Северной Двины от «Алвиза» до ул. Гагарина – победителя прошлогоднего голосования.

 В этом году стартовал новый президентский нацпроект «Инфраструктура для жизни». У нас с вами есть возможность сделать еще больше!

 За звание лидера борется 20 общественных территорий во всех округах города. Проект, набравший больше всего голосов, в приоритетном порядке благоустроим в 2026 году.

 Процедура голосования простая: выходите на сайт pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/home, выбираете город Архангельск, знакомьтесь с эскизами и нажимайте кнопку «Принять участие». Ваш голос имеет значение!

21 апрель 12:45 | : Политика / Экономика

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