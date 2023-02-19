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На набережной Архангельска установлен новый исторический артобъект

Морская символика гармонично вписалась в обновленный участок набережной Северной Двины за Молодежным сквером. Сегодня глава Архангельска Дмитрий Морев и директор муниципального предприятия «Городской благоустройство» Александр Кузнецов дали официальный старт летнему сезону променада.

 - В прошлом году мы провели колоссальную работу, вернули городу важное историческое место. На смену заросшему и полуразрушенному пирсу пришла интересная прогулочная территория. На достигнутом не останавливаемся: на днях здесь разместили 10 парковых диванов и установили арт-объект в виде якоря. А в мае займемся озеленением. Река – это наша главная гордость. Все, что связано с судостроением, судоремонтом, с рыбной ловлей важно для нас: это наше настоящее, прошлое и будущее, - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.

 Директор МУП «Городское благоустройство» Александр Кузнецов пояснил, что старый якорь – это находка сотрудников предприятия, которые занимались созданием променада. На базе МУПа морской символ был очищен и покрашен. На нем нанесена надпись «Архангельск» и год основания города – 1584.

 В приемке территории принял участие и депутат областного Собрания Виктор Заря. Он призвал горожан активно участвовать в голосовании за территории благоустройства, чтобы в столице Поморья появились новые интересные для жителей и туристов парки, скверы, аллеи и площадки. Проголосовать можно до 31 мая на сайте 29.gorodsreda.ru. Победившие в голосовании территории преобразятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России.


02 май 14:04 | : Культура

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