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Дмитрий Морев: "Любить Архангельск легко!"

Сегодня Архангельск отмечает 439 лет. Глава города Дмитрий Морев обратился с пожеланиями к жителям столицы Поморья:

 - Любить Архангельск легко: это уникальный город с героической историей, который на наших глазах становится все современнее, обретает новый комфорт. Все мы наблюдаем и ценим, что с каждым годом появляются благоустроенные парки и скверы, строятся дома, школы, садики, открываются спортивные площадки. 

Свой 439-й год Архангельск встречает динамичным, энергичным, нацеленным в будущее! Пусть и у каждого жителя нашего города будет энергия для добрых дел, успехи в учебе или работе, свободное время для семьи, друзей, прогулок. Здоровья, счастья и любви! С днем Архангельска!

25 июнь 11:08 | : Политика

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