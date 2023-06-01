Дмитрий Морев: "Любить Архангельск легко!"

Сегодня Архангельск отмечает 439 лет. Глава города Дмитрий Морев обратился с пожеланиями к жителям столицы Поморья:

- Любить Архангельск легко: это уникальный город с героической историей, который на наших глазах становится все современнее, обретает новый комфорт. Все мы наблюдаем и ценим, что с каждым годом появляются благоустроенные парки и скверы, строятся дома, школы, садики, открываются спортивные площадки.

Свой 439-й год Архангельск встречает динамичным, энергичным, нацеленным в будущее! Пусть и у каждого жителя нашего города будет энергия для добрых дел, успехи в учебе или работе, свободное время для семьи, друзей, прогулок. Здоровья, счастья и любви! С днем Архангельска!