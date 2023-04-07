Архангельск. Итоги 2022 года. Коротко и в цифрах

Сегодня с отчетом о работе за 2022 год на сессии Архангельской городской Думы. Выступил градоначальник областной столицы Дмитрий Морев.

Важнейшие моменты документа:

Впервые бюджет Архангельска превысил 15 млрд. рублей.



Экономика города показала устойчивость в условиях санкций. Оборот организаций достиг 260 млрд. рублей. Отмечен рост в отраслях рыболовства, транспортировки и хранения, в строительстве.



Уровень безработицы снизился до минимума и составил 0,7%.



В Архангельске открываются новые предприятия. Зарегистрировано 97 резидентов Арктической зоны, которые готовы создать почти 3 тысячи новых рабочих мест.



В 1,5 раза выросло строительство! Только жилья введено 163,7 тыс. кв. метров жилья, что на 54% больше 2021 года.



В 3 раза увеличился темп строительства социальных домов для переселения.



Благоустроено 14 общественных территорий: парки, скверы, аллеи, спортивные и детские площадки открытого типа.



Дали старт проектированию благоустройства 2-х знаковых городских пространств - площади Профсоюзов и площадь у железнодорожного вокзала. Начинаем реконструкцию.



Создали новую модель уборки городских территорий: в штат округов вернули дворников, а для содержания общественных пространств создали 2 муниципальные структуры – «Городское благоустройство» и «Чистый город».



Отремонтировали 15,2 км дорог на сумму более 500 млн. рублей.



Поставили в приоритет ремонт тротуаров и дворовых проездов. В 2022 году обновили 56 проездов в жилых кварталах.

Подготовились к реализации 2-х масштабных дорожных проектов – строительству нового участка Московского проспекта и реконструкции ул. Ленина. Сейчас в работе!



Включили в план ремонтов по нацпроекту БКД капремонт 2-х мостов.



Подготовились к старту транспортной реформы: 200 новых автобусов уже на линиях города.



Коммунальные предприятия капитально отремонтировали более 6 км тепловых сетей, построили 9 линий наружного освещения, добились снижения количества аварий водопровода на 13%.



Открыли новую школу на 860 мест и детский сад на 280 мест. Готовим к открытию школу-гигант на 1600 мест.



Ввели новую меру поддержки для учителей и воспитателей – компенсацию аренды жилья для иногородних специалистов до 10 тыс. рублей. Решаем кадровую задачу!



Архангельск лидирует в программе капитального ремонта школ. Завершили капремонт в одной школе и приступили еще в 4.



Активная помощь семьям участников СВО. Организовано бесплатное питание в садиках и школах, предоставляются гуманитарные комплекты. С каждой семьей работаем индивидуально!

Дмитрий Морев:

- Впереди новые планки: при поддержке активных жителей и депутатов добьемся многого! От имени горожан благодарю за содействие в реализации социально значимых проектов губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.