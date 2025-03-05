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В Карпогорах начинается капитальный ремонт системы водоотведения

Партия "Единая Россия" последовательно реализует Народную программу, направленную на повышение качества жизни в каждом уголке нашей страны. В Карпогорах будет дан старт масштабному проекту по капитальному ремонту системы водоотведения. Это стало возможным благодаря включению проекта в президентскую программу "Комплексное развитие сельских территорий", по привлечению федеральных средств в регион.

 Глава округа Людмила Колик подчеркнула важность этого события для жителей. Замена 5000 метров труб позволит обеспечить надежное и бесперебойное водоотведение, что значительно улучшит санитарно-эпидемиологическую обстановку и комфорт проживания.

 Кроме того, благодаря новому президентскому нацпроекту "Инфраструктура для жизни", в Карпогорах будет обновлена система теплоснабжения. Это еще один шаг к созданию комфортных и современных условий для жизни сельчан.

14 апрель 13:07 | : Политика / Экономика

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