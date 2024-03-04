В Пинежском округе строятся два крупных спортивных объекта

В рамках Народной программы "Единой России" ведется строительство двух крупных спортивных объектов в Карпогорах Пинежского округа: плоскостного спортивного сооружения и физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК).



Депутат областного Собрания Альберт Пестов (фракция "Единая Россия") и глава Пинежского округа Людмила Колик провели инспекцию объектов и оценили ход строительных работ.



Плоскостное спортивное сооружение будет включать в себя:



• Современную спортивную площадку с отдельным зданием.

• Асфальтированную трассу для картинга.

• Модернизированный стадион с хоккейной коробкой, двумя футбольными полями и беговыми дорожками.



ФОК будет оснащен современным оборудованием и позволит заниматься различными видами спорта в комфортных условиях.



Строительство обоих объектов ведется в рамках федеральных проектов и программ и является важной частью развития спортивной инфраструктуры в Пинежском округе.



«Строительство двух спортивных объектов в Карпогорах ведется непросто, срок очень ограниченный. Тем не менее, выполнен огромный объем работ», – прокомментировал Альберт Пестов. – «Уверен, современный стадион будет востребован жителями не только Карпогор, но и всего Пинежья. Построив плоскостное сооружение и ФОК, Пинежский округ сможет проводить здесь различные районные и межрайонные соревнования. Радует, что в планах администрации создать на базе этих объектов спортивную школу».



"Единая Россия" продолжает работать над улучшением жизни людей в регионе, и строительство новых спортивных объектов - важный шаг в этом направлении!