В Холмогорах обновляются системы водоснабжения и водоотведения

Эти важные работы проводятся в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и соответствуют приоритетам Народной программы "Единой России".

Напорный коллектор, обеспечивающий транспортировку сточных вод от центральной канализационной насосной станции до канализационных очистных сооружений, будет обновлен путем замены 1800 метров трубопровода. При проведении работ будет применяться как открытый метод (1098 метров), так и технология горизонтально направленного бурения (702 метра). Кроме того, предусмотрена установка двух колодцев диаметром 2000 мм. Общий объем финансирования работ составляет более 40 млн рублей.

В настоящее время готовится конкурсная документация для выбора подрядчиков. Контракты с победителями должны быть заключены до 1 марта.

Реализация данных мероприятий направлена на повышение качества коммунальных услуг и улучшение условий проживания населения Холмогорского округа.