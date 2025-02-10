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Школы Поморья на пути к преображению

Модернизация школьных систем образования успешно реализуется в Поморье в рамках Народной программы «Единой России»!

В Архангельской области активно продолжается реализация Народной программы "Единой России" по модернизации школьных систем образования. Президентская программа по капитальному ремонту школ, инициированная партией "Единая Россия", успешно реализуется в регионе с 2022 года.

Благодаря этой инициативе в Поморье уже отремонтировано 39 зданий образовательных организаций, а общий объем средств, направленных на эти цели при активной поддержке "Единой России", составил свыше 4,2 млрд рублей. С 2025 года эта работа ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В начале 2025 года специалисты управления госэкспертизы Архангельской области дали положительное заключение по пяти проектам капитального ремонта школ в Архангельске, Северодвинске, Верхнетоемском, Котласском округах и Коношском районе. Общая стоимость ремонтов превышает 600 млн рублей, и это – реальный вклад Народной программы "Единой России" в будущее наших детей!

"В рамках капитального ремонта планируется обновление фасадов, кровли, ремонт кабинетов, актовых и спортивных залов, замена инженерных сетей," – пояснил исполняющий обязанности руководителя региональной госэкспертизы Семен Детков, подчеркивая комплексный подход к обновлению школьной инфраструктуры.

Министр образования Архангельской области Олег Русинов отметил, что благодаря Народной программе "Единой России" школы не просто ремонтируются, а получают новую жизнь: они оснащаются современным оборудованием, открываются «Точки роста» и специализированные кабинеты.

"Важно не только ремонтировать, а еще и оснащать обновленные школы инновационным оборудованием, способствующим внедрению в образовательную среду современных технологий, – подчеркнул Олег Русинов. – Кроме того, не менее важно обеспечить и деятельность школьных музеев, театральных студий, центров детских школьных инициатив и спортивных клубов, инженерных и других классов естественно-научного профиля."

Региональное министерство образования совместно с муниципалитетами, при поддержке "Единой России", уже ведет работу по формированию планов по модернизации объектов образования на период 2026–2030 годов, чтобы Народная программа "Единой России" продолжала приносить ощутимые результаты для жителей Поморья! 

17 март 11:32 | : Политика / Экономика

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