Школы Поморья на пути к преображению

Модернизация школьных систем образования успешно реализуется в Поморье в рамках Народной программы «Единой России»!

В Архангельской области активно продолжается реализация Народной программы "Единой России" по модернизации школьных систем образования. Президентская программа по капитальному ремонту школ, инициированная партией "Единая Россия", успешно реализуется в регионе с 2022 года.

Благодаря этой инициативе в Поморье уже отремонтировано 39 зданий образовательных организаций, а общий объем средств, направленных на эти цели при активной поддержке "Единой России", составил свыше 4,2 млрд рублей. С 2025 года эта работа ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В начале 2025 года специалисты управления госэкспертизы Архангельской области дали положительное заключение по пяти проектам капитального ремонта школ в Архангельске, Северодвинске, Верхнетоемском, Котласском округах и Коношском районе. Общая стоимость ремонтов превышает 600 млн рублей, и это – реальный вклад Народной программы "Единой России" в будущее наших детей!

"В рамках капитального ремонта планируется обновление фасадов, кровли, ремонт кабинетов, актовых и спортивных залов, замена инженерных сетей," – пояснил исполняющий обязанности руководителя региональной госэкспертизы Семен Детков, подчеркивая комплексный подход к обновлению школьной инфраструктуры.

Министр образования Архангельской области Олег Русинов отметил, что благодаря Народной программе "Единой России" школы не просто ремонтируются, а получают новую жизнь: они оснащаются современным оборудованием, открываются «Точки роста» и специализированные кабинеты.

"Важно не только ремонтировать, а еще и оснащать обновленные школы инновационным оборудованием, способствующим внедрению в образовательную среду современных технологий, – подчеркнул Олег Русинов. – Кроме того, не менее важно обеспечить и деятельность школьных музеев, театральных студий, центров детских школьных инициатив и спортивных клубов, инженерных и других классов естественно-научного профиля."

Региональное министерство образования совместно с муниципалитетами, при поддержке "Единой России", уже ведет работу по формированию планов по модернизации объектов образования на период 2026–2030 годов, чтобы Народная программа "Единой России" продолжала приносить ощутимые результаты для жителей Поморья!