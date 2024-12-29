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По заветам ЕР: в няндомской школе №3 идёт капитальный ремонт

В Няндомском округе продолжается масштабная работа по модернизации образовательных учреждений в рамках народной программы "Единой России" и федеральных проектов, инициированных Президентом РФ.

На контроле у главы Няндомского округа Александра Кононова, представителя Проектной дирекции министерства образования Архангельской области Николая Окулова и специалистов Управления образования Няндомского округа находится капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя школа №3 города Няндома».

В настоящее время в школе ведутся активные ремонтные работы, в частности, замена системы отопления. Масштабное обновление образовательных организаций в округе стало возможным благодаря участию правительства Поморья в программе модернизации школьных систем образования.

"В няндомской школе №3 идет капитальный ремонт по программе Президента РФ «Модернизация школьных систем образования", - отмечают представители администрации. - На данном этапе ведется замена отопления. Ожидается, что вся работа будет закончена до конца лета, и новый учебный год ученики начнут в обновленной школе".

Народная программа "Единой России" нацелена на создание комфортных условий для обучения и развития детей. Мы стремимся к тому, чтобы каждое учебное заведение соответствовало современным требованиям и способствовало качественному образованию.


24 январь 12:01 | : Политика

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