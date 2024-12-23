Народная программа ЕР: в Архангельске обновили лицей

Эколого-биологический лицей имени академика Н.П. Лаверова в Архангельске распахнул свои двери после масштабного капитального ремонта! Это стало возможным благодаря участию в президентской программе капитального ремонта школ, реализуемой в рамках Народной программы партии "Единая Россия".

Что изменилось?

• Полностью обновлены инженерные системы и коммуникации.

• Разработан современный дизайн внутренних помещений с учетом мнения представителей лицея.

• Появилась подсветка поручней на лестницах и даже башня Московского Кремля с часами!

• Увеличена площадь обеденного зала в столовой, теперь блюда готовят прямо в лицее.

• Закуплено новое современное оборудование, включая интерактивные панели, новую мебель и оборудование для учебных целей.

Общая стоимость капитального ремонта составила порядка 150 млн рублей, включая средства из регионального бюджета. Обновленный лицей предоставит еще больше возможностей для углубленного изучения химии и биологии – дисциплин, которые важны для будущих врачей и специалистов в области природоохранной деятельности.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подчеркнул важность реализации президентской программы капитального ремонта школ для создания комфортных и современных условий обучения. Директор лицея выразил благодарность за предоставленную возможность обновления материально-технической базы и сообщил о планах проведения экскурсий для родителей.

Реализация программы по модернизации школьных систем образования, инициированной Президентом Российской Федерации, является приоритетным направлением. В Архангельской области ведется активная работа по обновлению учебных заведений, и до 2030 года планируется продолжение этой работы с целью создания современных возможностей для обучения детей во всех регионах Поморья. Мы уверены, что капитальный ремонт Эколого-биологического лицея станет важным шагом на пути к повышению качества образования в регионе и позволит создать благоприятные условия для развития будущих поколений.