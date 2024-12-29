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В Корниловской школе Верхнетоемского округа проведут капремонт

Школа будет отремонтирована в 2026 году в рамках президентской программы и Народной программы «Единой России».

В поездке приняли участие заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Чесноков, глава Верхнетоемского округа Сергей Гуцало, председатель Собрания депутатов Верхнетоемского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Комарова, а также сотрудники администрации округа.

Средства будут выделены в рамках программы капитального ремонта образовательных учреждений, инициированной президентом России Владимиром Путиным.

Участники ознакомились с состоянием школы, обсудили необходимость ремонта и модернизации учебных помещений, а также условия, в которых обучаются дети. Местные единороссы держат реализацию этого проекта на постоянном контроле в рамках основных приоритетов Народной программы «Единой России».

21 январь 09:30 | : Политика

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