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Строительство ФОК на Карпогорской входило в Народную программу "Единой России"

В Архангельске на улице Карпогорская завершается подготовка к открытию нового современного Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК)! Этот объект, возведенный по поручению секретаря Архангельского регионального отделения «Единой России», губернатора Архангельской области Александра Цыбульского в рамках реализации федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», станет филиалом муниципальной спортивной школы №1 и откроет новые возможности для развития спорта в городе. 

 "Работы по обустройству объекта были завершены еще в конце прошлого года. Сейчас же подрядчик устраняет выявленные нарушения, а руководство спортшколы проводит необходимую работу для получения санитарно–эпидемиологического заключения и присвоения объекту адреса. Комплекс состоит из игрового зала с размерами площадки 18 на 36 метров, которая подходит для игры в футзал, волейбол, баскетбол. Также ФОК оборудован тренерской, медицинским кабинетом, раздевалками, гардеробом", - отметил заместитель губернатора Архангельской области, председатель совета сторонников партии "Единая Россия" Сергей Пивков.

Общий объем инвестиций в проект составил около 180 млн рублей, из которых половина – средства федерального бюджета.

Подобные ФОКи планируется построить также в Карпогорах и Коноше, чтобы создать современные условия для занятий спортом по всей Архангельской области!

 Новые спортивные объекты – это новые возможности для здоровья и развития наших детей!


27 февраль 13:27 | : Политика

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