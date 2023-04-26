В Архангельске совсем скоро появится крытый хоккейный корт

Объект строится по инициативе главы региона Александра Цыбульского и в рамках приоритетов народной программы «Единой России».

Ход работ по возведению нового крытого хоккейного корта в Архангельске на улице Вычегодской у Исакогорского детско-юношеского центра находится на контроле в правительстве региона и у депутатов - единороссов. На объекте проведены демонтажные работы старых конструкций, установлены новые борта, сделаны сиденья для зрителей и скамейка для игроков, идут сварочные и отделочные работы.

Подрядчик завершает строительные работы. Чтобы в будущем новое спортивное сооружение было максимально задействовано, решено уложить резиновое покрытие. В зимнее время объект будет использоваться для игры в хоккей на естественном льду, а летом ребята смогут играть в волейбол, футбол и баскетбол.

Отметим, что объект, который строится на средства регионального и местного бюджета, будет закреплен за Исакогорским детско-юношеским центром, в котором сейчас занимаются хоккейная команда ветеранов «Искра» и две группы школьников, - сообщила в Министерстве спорта Архангельской области.