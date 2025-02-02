Назовите ФОК "Победой"! В Архангельске завершается строительство спортобъекта

О рабочей поездке туда, где в скором времени развернутся спортивные баталии, рассказал градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Сегодня побывал на новом спортивном объекте в Майской Горке, его готовность - 99%. Остаются некоторые недоделки, которые подрядчик устранит в ближайшее время.

Помню, как на этом месте был пустырь, а для подготовки площадки город организовал снос 160 гаражей. Теперь на этом месте современный физкультурно-оздоровительный комплекс.

Строительство модульного спортивного зала стало возможно благодаря поддержке губернатора Архангельской области Александра Цыбульского и участию в федеральном проекте «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт»).

Это первый совместный с Минспортом России проект по обустройству модульных некапитальных универсальных спортивных залов в Архангельской области. На возведение и оснащение комплекса затрачено около 180 миллионов рублей. Из них чуть больше половины - федеральные средства, оставшаяся часть – вложения областного и городского бюджетов.

Объект закреплен за муниципальной спортивной школой №1. Размер игрового поля 18х36 позволяет проводить тренировки по мини-футболу, баскетболу, волейболу. Большой интерес проявляют жители близлежащих домов Майской Горки, есть запрос от частных команд на аренду зала. Недалеко расположена Архангельская школа Соловецких юнг, планируем использовать новый зал для занятий физкультурой.

Уже в конце марта спорткомплекс можно задействовать для серии игр Межрегионального турнира по футзалу на призы главы города Архангельска. Это знаковый чемпионат, который проходит в нашем городе ежегодно.

Летом приступим к первому этапу благоустройства прилегающей территории: предусмотрены парковка, площадка с уличными тренажерами, дорожки, освещение, видеонаблюдение, ливневая канализация. Продолжим снос гаражей на улице Карпогорской.

В целом считаю, что такой объект очень важен для округа Майская Горка. Здесь спортивных объектов не хватает, а с появлением ФОКа у жителей появится больше возможностей для занятий спортом.

Кстати, горожане выберут и название для комплекса. Спортшколой №1 предложены три варианта: ФОК «Победа», ФОК «Олимпик», ФОК «Майский». Мне больше нравится «Победа», так как открываем спорткомплекс мы в год празднования 80-летия Великой Победы.

А какое название нравится вам?



