Дмитрий Морев проверил строительство нового ФОКа в Майской горке

Информация от первого лица областной столицы:

- По поручению губернатора Александра Цыбульского Архангельск включился в пятилетний план развития спортивной инфраструктуры. В этом году флагманским проектом является строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на улице Карпогорской в Майской горке.



Совместно с правительством Архангельской области мы приняли участие в федеральном проекте «Бизнес-Спринт» и получили софинансирование от федерального центра, а также вложили областные и муниципальные средства. Сейчас мы строим современный спортивный объект для жителей района.



Новый ФОК будет еще одним корпусом спортивной школы №1, где работают опытные тренеры с высокими результатами. Здесь взрослые и дети смогут заниматься волейболом, баскетболом, мини-футболом, гандболом.



Мы на связи с подрядчиком и планируем завершить строительство к новому году. Уже доставлено необходимое оборудование и материалы. Общая стоимость проекта составляет почти 100 миллионов рублей, еще 60 млн. потребуется на благоустройство территории.



