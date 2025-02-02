Дмитрий Морев: "Служение Родине - незыблемая ценность нашего народа"

Глава Архангельска поздравил с праздником жителей и гостей столицы Поморья:

- Уважаемые архангелогородцы!

День защитника Отечества многие десятилетия остается всенародным праздником. Беззаветное служение Родине - незыблемая ценность нашего народа.

Память о героических страницах истории, осознание правоты помогают нам бороться за суверенитет России и сегодня. Ради мирного неба, человеколюбия и достоинства на рубежах Отечества в зоне СВО стоят наши бойцы.

В Год защитника Отечества, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, мы чествуем всех, кто сейчас несет воинскую службу, гарантирует безопасность и благополучие нашей страны.

Особые слова благодарности в год 80-летия Великой Победы – нашим уважаемым ветеранам, которые всегда остаются для нас примером стойкости и жизнелюбия. Находясь на боевом посту или на рабочем месте, каждый из нас своим трудом вносит вклад в приумножение силы и мощи великой России, благополучие родного Архангельска.

Неслучайно в Архангельской области 2025-й объявлен Годом поддержки и единства, ведь наша сила – в объединении поколений, в умении сплотиться во имя общих целей.

Желаю всем здоровья, успехов, добра и благополучия!