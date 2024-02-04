Александр Цыбульский: "Этот день значим и дорог всем россиянам"

Губернатор Архангельской области поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества:

- Уважаемые жители Архангельской области! Дорогие военнослужащие, ветераны Вооруженных сил, воины-интернационалисты!

Сегодняшний день значим и дорог всем поколениям россиян. Это праздник тех, для кого любовь к родной земле, независимость Отечества и национальные интересы – не просто слова, а смысл жизни.

Каждый, кто сегодня с честью выполняет свой воинский и служебный долг, решает боевые задачи в зоне специальной военной операции, четко знает, что защищает свою страну, отстаивает ее будущее и оберегает покой людей.

Благодаря силе духа, мужеству и преданности Отчизне каждого из вас Россия чувствует себя под защитой. Отвага, самоотверженность, верность Родине всегда были и остаются исключительными чертами русского воинства. Имена героев, отдавших свою жизнь за Отечество, – навсегда в нашей памяти и в наших сердцах.

Сегодня, когда перед страной стоят новые вызовы, жители Поморья вновь проявляют сплочённость, поддерживают наших защитников и их семьи. Это не просто традиция, в этом сила северных людей. Мощь России – в ее единстве, и только вместе можно преодолеть любые испытания.

С большим уважением чтим в этот день ветеранов войн и воинской службы. Благодаря вам обеспечивается преемственность поколений и победных традиций Российской армии! Вы – пример для подражания!

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, стойкости духа и благополучия, пусть ваши близкие и родные будут вам поддержкой и опорой! С праздником!