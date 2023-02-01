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Дмитрий Морев: "Спасибо за ваш вклад в общее дело"

23 февраля отмечается один из дней воинской славы России – День защитника Отечества. С праздником горожан поздравляет глава Архангельска.

 - В День защитника Отечества мы неизменно возвращаемся к страницам истории. Именно память, несмотря на все изменения в современном мире, никогда не позволит перечеркнуть великие заслуги нашей страны, исказить роль нашего народа в борьбе с фашизмом.

 Мы с особой благодарностью вспоминаем ветеранов Великой Отечественной войны и говорим о тех, кто сегодня своим ратным трудом продолжает славные традиции предков, прочно охраняя независимость России.

 Защитник Отечества сегодня - это и тот, кто проявляет героизм в обычной гражданской, семейной и профессиональной жизни, принимает и реализует важные решения, работает с самоотдачей и воспитывает детей и внуков. Спасибо за ваш вклад в общее дело!

Желаю вам стойкости и крепкого здоровья, новых успехов и побед на благо Родины, надежного тыла и поддержки в семье! Город воинской славы Архангельск знает: Россия любит патриотов, а патриоты – Россию! – говорится в поздравительном адресе Дмитрия Морева.

23 февраль 10:30 | : Будни

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