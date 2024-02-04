Дмитрий Морев: Тем, кто защищал и защищает Отечество

23 февраля отмечается один из дней воинской славы России – День защитника Отечества. С праздником горожан поздравляет глава Архангельска.

- Находясь на боевом посту или на рабочем месте, каждый вносит вклад в приумножение силы великой России, благополучие родного Архангельска.

В эти дни воины-северяне, как и их славные предшественники в годы Великой Отечественной войны, защищают свободу соотечественников на полях сражений специальной военной операции. Мы верим в вас и помогаем вашим семьям!

Особые слова благодарности – нашим уважаемым ветеранам, которые всегда остаются для нас моральной опорой.

В День защитника Отечества желаю всем архангелогородцам здоровья, добра и благополучия. Пусть энергия этого праздника добавит вам сил и желания действовать! Развития и процветания Архангельску и каждому ее жителю! - говорится в поздравительном адресе Дмитрий Морева.