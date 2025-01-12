Депутаты решились исполнить давнюю мечту всех собачников Архангельска

В ходе заседания комиссии по вопросам строительства, землепользования и транспортной инфраструктуры в Архангельской городской Думе депутаты обсудили создание специальных территорий для выгула и дрессировки собак в городе.

Николай Худяков, директор департамента городского хозяйства Администрации города, сообщил, что власти активно работают над созданием и содержанием таких зон. Депутатам был представлен план, в котором определены конкретные территории для размещения таких зон в каждом округе.

Иван Воронцов, председатель городской Думы, подчеркнул важность этой темы, так как чистота города от экскрементов домашних животных является актуальной проблемой для всех жителей. Он отметил, что необходимо навести порядок на улицах города, в том числе через взаимодействие с подрядчиками территориальных округов.

«Безусловно, место для выгула собак, будь то городская улица, тротуар или двор, не является общественным туалетом. И каждый владелец собаки должен убирать за своим питомцем. Кроме того, важно обеспечить надлежащий уход за создаваемой площадкой для выгула и дрессировки собак, чтобы она всегда была чистой и ухоженной», — отметил Иван Александрович.

Алексей Бельков, городской депутат и руководитель МКУ «Чистый город», рассказал о работе предприятия по уборке тротуаров от «коричневой массы». Он предложил разместить информационные таблички на общественных территориях, чтобы предотвратить превращение их в общественные туалеты для собак. Владельцы животных должны убирать за своими питомцами, чтобы поддерживать чистоту.

Народный избранник Аркадий Пороховник привёл пример успешного взаимодействия властей с жителями — создание площадки для выгула и дрессировки собак в Соломбале, за «Меридианом».

Депутаты и члены Общественного совета при Главе города внесли конкретные предложения по формированию и содержанию таких зон. Они также призвали учесть мнения общественных советов округов и жителей города.

Иван Воронцов отметил, что за такими площадками должен быть установлен контроль, чтобы предотвратить их разрушение. Он привёл пример парка «Зарусье», где были установлены специальные урны для сбора экскрементов, но они были сломаны. «Важно учесть опыт профессионалов, например, городской Федерации кинологического спорта «Аджилити», которая может предоставить свои знания и опыт и активно участвовать в этом процессе», — отметил Иван Александрович.

Денис Лапин, председатель комиссии, резюмируя итоги обсуждения вопроса, попросил Николая Худякова актуализировать информацию о возможных местах для размещения таких зон и предоставить список депутатам. «Необходимо вести работу по созданию таких площадок в каждом округе, учитывая пожелания и предложения жителей и профессионального сообщества. Кроме этого, важно определить возможные источники финансирования, чтобы создать комфортные условия для жителей и обеспечить чистоту города», — сказал Денис Викторович.