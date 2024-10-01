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Депутаты АрхГорДумы оценили начало отопительного сезона в городе

По инициативе городской Думы в связи с большим обращением жителей по отсутствию тепла в многоквартирных домах сегодня состоялось оперативное совещание под руководством заместителя Главы города Михаила Иванова, на котором обсуждалось начало отопительного сезона.

 В заседании приняли участие председатель городской Думы Иван Воронцов, председатель депутатской комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии Михаил Иванов, и. о. главного инженера АГТС (ТГК-2) Сергей Телицын, руководитель департамента городского хозяйства Администрации города Николай Худяков.

 В ходе встречи были рассмотрены вопросы по срокам оперативного устранения локальных дефектов на городских сетях теплоснабжения и обеспечения нормативных параметров в домах (где сейчас есть пониженное давление).

 Сергей Телицын рассказал, что в настоящее время на некоторых объектах ведутся локальные ремонтные работы.

 По словам Сергея Александровича, для устранения выявленных локальных дефектов на тепловых сетях ежедневно работают 12 бригад, которые обеспечены всем необходимым: людьми, материалами и техникой (в том числе бригады работают из других филиалов ТГК-2).

 Иван Воронцов отметил, что участники совещания поставили задачу перед ТГК-2 по устранению всех локальных дефектов на их сетях до конца текущего месяца, и предприятие приложит все усилия для повышения нормативов по теплу до зимних значений.

Кроме того, председатель профильной депутатской комиссии Михаил Иванов сообщил, что на одной из сессий городской Думы будет рассмотрен вопрос об инвестиционной программе ТГК-2. Его поддержал заместитель Главы города Михаил Викторович.

 «ТГК-2 сегодня тратит на инвестиционную программу для Архангельска значительно меньше средств, чем на Северодвинск. Необходимо увеличить дополнительные финансовые ресурсы на инвестиционную и производственную программы, а также пересмотреть объем средств, выделяемых на Архангельск», — озвучил свою позицию заместитель Главы Михаил Иванов.

 Председатель городской Думы Иван Воронцов подчеркнул, что вопрос о пересмотре вложений в коммунальную инфраструктуру стоит крайне остро, поскольку город активно развивается, строятся новые многоквартирные жилые дома и социальные объекты. Жители хотят получать качественные коммунальные услуги.

 «Сейчас ситуация такова, что из-за изношенности городской системы теплоснабжения инвесторы-строители вынуждены самостоятельно планировать возведение небольших локальных котельных, чтобы обеспечить теплом новые микрорайоны», — заявил Иван Александрович.

24 октябрь 19:40 | : Политика / Экономика

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