На проспекте Ломоносова убирают снег в глобальном формате

О применении новой технологии сообщил градоначальник Архангельска Дмитрий Морев:

- Сегодня тестируем уборку снега с перекрытием движения на проспекте Ломоносова.

Большинство автовладельцев отреагировали на объявление о запрете парковки. Из легковых осталось 5 машин, которые переставит эвакуатор. Он начнет работу в 13 часов.

На участке от ул. Гагарина до ул. Суворова снег убирают 2 грейдера, самосвалы и трактор. На месте первые результаты оценивает департамент транспорта. И эти результаты положительные: работа продвигается быстро, удается убрать снег до самого борта.

На зауженных и запаркованных участках улиц города в ближайшие дни продолжим применять такой подход.

Предупреждать о планах по перекрытию для уборки снега продолжим в группе администрации города Открытый Архангельск в ВК.



