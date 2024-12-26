Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На проспекте Ломоносова убирают снег в глобальном формате

О применении новой технологии сообщил градоначальник Архангельска Дмитрий Морев:

- Сегодня тестируем уборку снега с перекрытием движения на проспекте Ломоносова.

Большинство автовладельцев отреагировали на объявление о запрете парковки. Из легковых осталось 5 машин, которые переставит эвакуатор. Он начнет работу в 13 часов.

На участке от ул. Гагарина до ул. Суворова снег убирают 2 грейдера, самосвалы и трактор. На месте первые результаты оценивает департамент транспорта. И эти результаты положительные: работа продвигается быстро, удается убрать снег до самого борта.

На зауженных и запаркованных участках улиц города в ближайшие дни продолжим применять такой подход.

Предупреждать о планах по перекрытию для уборки снега продолжим в группе администрации города Открытый Архангельск в ВК.


 

09 февраль 13:09 | : Политика / Экономика

Главные новости


Хаш как песня
Село вымирает. Что даст "реформа местного самоуправления"?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (103)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20