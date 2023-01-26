Дмитрий Морев распорядился вывезти снег из поселка Гидролизного завода

На общегородской планерке руководство департамент транспорта доложил, что за прошлую неделю с улиц города вывезено 8,5 тысяч тонн снега, а всего с начала сезона – более 88 тысяч тонн. Глава Архангельска дал поручение сделать упор на посыпке тротуаров и уборке на территории поселка Гидролизного завода в Маймаксе.

- Учитывая опыт прошлой весны, необходимо по максимуму вывозить снег из Гидролизного. С дорог снежные массы должно вывезти Мезенское дорожное управление, а из проездов и дворов эту работу поручаю организовать главе Маймаксанского округа, - подчеркнул на планерке глава Архангельска Дмитрий Морев.

Напомним, в областном центре открыто два снежных полигона, на въезде в которые установлены весы. Это позволяет учитывать количество вывезенного снега.