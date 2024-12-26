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Архангельск: Водители, уберите ваши авто!

Впервые в Архангельске для уборки снега перекроют движение транспорта!

Чтобы качественно вычистить запаркованные улицы от скопившегося снега, с 9 по 12 февраля будет введено временное перекрытие движения. Соответствующее распоряжение подписано сегодня, 7 февраля.

- Мы изучили различные подходы к организации уборки зимних дорог, которые применяют в других северных городах России. На загруженных транспортом улицах высокую эффективность показывает временное перекрытие движение и временный запрет на парковку. Будем тестировать этот вариант в Архангельске, поскольку наблюдается существенная зауженность полос, - отметил глава города Дмитрий Морев.

Информируем, что запрет на движение и стоянку транспортных средств будет действовать на следующих участках:

- по просп. Ломоносова на участке от ул. Гагарина до ул. Суворова (четная сторона) с 7 до 17 часов 9 февраля 2025 года;

- по ул. Садовой на участке от пр. Приорова до просп. Обводный канал с 7 до 17 часов 10 февраля 2025 года;

- по просп. Новгородскому на участке от ул. Вологодской до ул. Логинова с 7 до 17 часов 11 февраля 2025 года;

- по ул. Вологодской на участке от просп. Советских космонавтов до просп. Троицкого с 7 до 17 часов 12 февраля 2025 года.

Данные участки максимально запаркованы именно ночью, поэтому для уборки и перекрытия выбрано дневное время. При этом по всем участкам есть возможность для альтернативного проезда по параллельным участкам или улицам.

Для организации временного перекрытия будут выставлены дорожные знаки на стойках, установлены ограждения.

Задействуют и эвакуаторы: во взаимодействии с дежурной группой Госавтоинспекции транспортные средства, препятствующих выполнению уборочных работ, будут перемещаться.

07 февраль 16:24 | : Будни

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