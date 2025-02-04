Зам генпрокурора РФ Захаров узнал о жизни жителей Поморья из первых уст

Сегодня, 4 февраля 2025 года, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Алексей Захаров в рамках рабочего визита в Архангельскую область по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова провел личный прием жителей области и Ненецкого автономного округа.

В приеме граждан участвовали прокурор Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николай Хлустиков, первый заместитель Губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, исполняющий обязанности Губернатора Ненецкого автономного округа Вадим Соков, а также руководители региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления.

На личный прием обратились 15 жителей Архангельской области и Ненецкого автономного округа, их жалобы касались вопросов соблюдения жилищных прав детей-сирот, социальных прав инвалидов, многодетных семей, доступности и качества медицинской помощи, обеспечения безопасности дорожного движения.

Например, гражданин с I группой инвалидности, проживающий в Плесецком районе Архангельской области, обратился по поводу длительного необеспечения его современными модульными протезами ног.

Два заявителя из Архангельска, относящиеся к категории лиц из числа детей-сирот, сообщили о неисполнении городской администрацией решений суда о предоставлении им жилых помещений. Жители города Северодвинска и села Холмогоры Архангельской области пожаловались на недостаточность приборов диагностики сердечно-сосудистых заболеваний в больницах.

Многодетная семья из Нарьян-Мара Ненецкого автономного округа отметила трудности в получении денежной компенсации взамен предоставления земельного участка.

Кроме того, Алексеем Захаровым совместно с руководителем филиала Государственного Фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Юлией Моногаровой проведена встреча с участниками СВО и членами их семей, по итогам которой принято два обращения от матерей погибших при выполнении боевых задач сыновей по волнующим их вопросам.

По каждому обращению организована проверка, ход и результаты которых находятся на личном контроле заместителя Генерального прокурора Российской Федерации.