В Красноборской школе появилась "Точка роста"

«Точку роста» создали в рамках нацпроекта «Образование» и в соответствии с приоритетами Народной программы «Единой России».

Второй год в центре реализуется программа дополнительного образования «GameDev», которую ведет Алексей Дементьев. Эта программа направлена на развитие технических навыков и умений в создании компьютерных игр. GameDev охватывает весь процесс разработки игры: от концепции и дизайна до её выхода на рынок. Игры могут быть предназначены для мобильных устройств, консолей, компьютеров и других гаджетов.

Учащиеся с большим интересом посещают кружок и делятся результатами своей работы с одноклассниками, создавая проекты под руководством опытного педагога.