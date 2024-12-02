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В поселке Талаги строится Дом культуры по Народной программе ЕР

Объект строится в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий" и в соответствии с приоритетами, обозначенными в Народной программе «Единой России». Объект посетила глава Приморского округа Валентина Рудкина. 

На сцене уже установлен LED экран. В настоящее время ведутся работы по обустройству сцены, включая установку лестницы и зашивку торца. Также обустраиваются входные группы: укладывается покрытие на крылцах и устанавливается ограждение.

Завершаются работы по установке внутренних дверей, монтажу подвесных потолков и потолочных светильников, что придаст помещению современный и уютный вид. Кроме того, уже начинаются работы по чистке помещений и установке оборудования и мебели.

 

20 декабрь 13:04 | : Политика / Культура

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