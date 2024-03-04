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Депутаты Архангельска обещали больнице им. Волосевич всестороннюю поддержку

Сегодня состоялась встреча городских депутатов, членов комиссии по социальным вопросам Михаила Орлова, Елены Ануфриевой, Натальи Братиной и Кристиной Саблиной, председателя комиссии Сергея Сорокина, а также председателя городской Думы Ивана Воронцова с главным врачом одного из флагманских медицинских учреждений региона Алексеем Поповым.

 Алексей Анатольевич сообщил, что встреча была организована по его инициативе с целью ознакомления депутатов с работой больницы и представления медицинского учреждения городским депутатам. Главный врач рассказал о достижениях больницы и планах на будущее, а депутаты выразили готовность во взаимодействии с медицинским учреждением.

 Депутаты приняли участие в еженедельной планерке руководства больницы с заведующими отделениями и руководителями структурных подразделений.

 Председатель городской Думы Иван Воронцов отметил, что ему было интересно узнать о работе больницы изнутри и пообщаться с ведущими специалистами медицинской отрасли. Он также сообщил, что после встречи с коллегами обсудят все предложения и проработают возможные варианты решений в рамках компетенции городской Думы.

 Городские депутаты также поддержали инициативу коллектива учреждения о возрождении деятельности попечительского Совета больницы, который прекратил свою работу около 15 лет назад с момента её перехода на областной уровень. По словам Кристины Саблиной, если такой Совет будет создан, и городская Дума делегирует ее, то она готова оказать полную поддержку и содействие в работе такого Совета.

 Елена Ануфриева поблагодарила команду Алексея Попова за оптимизм, положительную энергию и позитивный настрой на работу.

 Народные избранники выразили готовность проработать решения коммунальных вопросов, связанных с медицинским учреждением, такие как обустройство стоянки для личного транспорта пациентов и работников больницы, проблема работы дренажно-ливневой канализации и ремонт подъездных путей на территорию больницы.

 Председатель профильной комиссии городской Думы Сергей Сорокин подчеркнул, что проблемы здравоохранения всегда являются важными для жителей города, и городские депутаты должны взаимодействовать с медицинскими учреждениями города, ведь в них проходят лечение жители Архангельска.

 Также он сообщил, что достигнута договорённость с коллективом больницы о совместной работе над решением вопросов, которые были подняты на встрече. Он также выразил готовность представлять депутатскую комиссию на совещании коллектива больницы и комитета по здравоохранению областного Собрания депутатов, чтобы обсудить и найти пути решения различных проблем, с которыми сталкиваются медики.


01 ноябрь 17:12 | : Политика

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