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Депутаты АрхГорДумы вошли в контакт с "Союзом женщин России"

Все очень пристойно…

В преддверии Нового года городские депутаты и женский актив городского отделения «Союза женщин России» наметили совместные планы на следующий год.

В рамках заседания комиссии по вопросам молодёжной политики и общественным объединениям городской Думы состоялась встреча народных избранников с городским отделением «Союз женщин России» и Еленой Сидорук, председателем президиума организации.

На встрече присутствовали председатели территориальных советов женщин, а также члены президиума городского отделения «Союза женщин России». Со стороны депутатского корпуса на встрече были председатель городской Думы Иван Воронцов, а также народные избранники Максим Хохулин, Владислав Виривский, Светлана Алефиренко, Юлия Чудакова, Мария Харченко и женщины-депутаты, которые также входят в городское отделение Союза женщин: Наталья Братина и Ольга Шананина.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы и перспективы женского движения, были представлены планы и идеи активистов.

В рамках мероприятия обсуждались важные вопросы, связанные с развитием города и участием женщин в общественной жизни.

Например, директор средней школы №37, председатель совета женщин Северного округа Светлана Козяр недавно была удостоена медали «Дочерям Отчизны» за заслуги перед городом Архангельском и значительный вклад в патриотическую работу с молодёжью.

По словам Светланы Козяр, их общественная организация активно занимается оказанием помощи в рамках специальной военной операции, патриотическим воспитанием молодёжи и поддержкой семей военнослужащих.

«Мы реализуем множество социальных проектов, направленных на поддержку родных и близких защитников Родины. Впереди у нас ещё много добрых дел», — поделилась Светлана Козяр не без слёз на глазах. 

Наталья Флеглер рассказала о партийном проекте «Женское движение «Единой России».

«Мы работаем в разных направлениях: гуманитарная миссия, предпринимательство, женское здоровье и женские клубы. Вместе с нашей большой командой мы разрабатываем и продвигаем социальные и культурные проекты, а также создаём образовательные проекты в различных областях. Также мы совместными усилиями единомышленников проводим различные форумы и просветительские семинары. В наш проект может присоединиться любой желающий, мы открыты для всех», — сказала Наталья Александровна.

Ольга Шананина, городской депутат и член городского АООО «Союз женщин России», отметила важность взаимодействия между представителями власти в лице депутатов Архангельской городской Думы и общественными организациями, в данном случае — городским советом женщин Архангельска.

«Вот такая коммуникация с общественными объединениями — это всегда путь к результату. Послушали результаты деятельности от всех председателей женских советов, сразу выбрали, где можем быть для них полезны, наметили планы на следующий год. В перспективе хотелось бы также собрать в стенах городской Думы председателей ТОСов, Советов отцов и других общественных объединений, чтобы их усилить», — рассказал народный избранник Владислав Виривский.

По словам председателя профильной комиссии городской Думы и председателя Цигломенского совета женщин Натальи Братиной, целью встречи было обсуждение возможностей сотрудничества между Архангельским городским советом женщин и депутатским корпусом Архангельской городской Думы.

В ходе встречи обсуждались конкретные шаги, которые необходимо предпринять для реализации совместных проектов и мероприятий, а также необходимые ресурсы и ответственные лица. Такое сотрудничество может стать примером эффективного взаимодействия женских общественных организаций и органов местного самоуправления для достижения общих целей.

«Мы надеемся, что результаты нашей работы будут заметны для всех жителей Архангельска и послужат примером для других регионов. Важно, чтобы наше сотрудничество не ограничивалось одной встречей, а стало основой для долгосрочных отношений, направленных на развитие и процветание нашего города. И приглашаю депутатов принять участие на отчетной конференции нашего городского отделения союза женщин, который планируется провести в виде форума, 8 февраля, который пройдет на базе КЦ "Бакарица" Исакогорского округа», — резюмировала итоги встречи Наталья Владимировна.

Председатель городской Думы Иван Воронцов выразил благодарность женщинам за их активную деятельность, подчеркнул важность вклада женщин в развитие города, поблагодарил активисток за их работу и выразил надежду на дальнейшее активное участие городского совета женщин в жизни города.

«От имени всех депутатов и себя лично я выражаю признательность за вашу поддержку, которую вы оказываете семьям, жёнам и родственникам наших земляков, сражающихся в зоне специальной военной операции. Желаю вам крепкого здоровья, стойкости, выдержки и понимания со стороны окружающих», — отметил Иван Александрович.

25 декабрь 14:08 | : Политика

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