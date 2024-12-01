Мост у станции Исакогорка отремонтирован

Благодаря реализации Народной программы "Единой России", путепровод у станции Исакогорка на автодороге Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры после капитального ремонта официально введен в эксплуатацию!



Этот важный объект, построенный еще в 80-х годах, требовал срочного ремонта. За год подрядчик ООО "Архангельские дороги и мосты" провел комплексные работы на сумму более 250 млн рублей, отремонтировав пролётное строение, опоры и установив датчики весового контроля.



Теперь путепровод обеспечит безопасный и бесперебойный проезд в Новодвинск еще на многие годы!



В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин, глава Приморского округа Валентина Рудкина и представители подрядчика.



«В Архангельской агломерации мост обеспечивает проезд в Новодвинск. Работы на объекте выполнены качественно, и теперь путепровод может находиться в рабочей эксплуатации без каких-либо ограничений долгие годы», – отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин. – «Напомню, что в этом году в рамках нацпроекта мы выполняем масштабную мостовую программу, и работы выходят на финишную прямую».