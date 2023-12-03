Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск встретит новый год с двумя отремонтированными мостами

Приятную новость сообщил градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

-  Впервые по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Архангельске капитально отремонтированы два моста: путепровод на улице Кировской и мост через Соломбалку.

 Оба объекта достаточно возрастные и при этом серьёзно загружены. И мост, и путепровод обеспечивают движение транспорта не только в Северный округ, но и на Экономию: большая часть грузовых машин идёт в порт через понтонную переправу. Так что для города это стратегическое направление.

 В пятницу состоялась комиссионная приемка с участием подрядчика – ООО «Мостоотряд». Ряд небольших замечаний строителям еще предстоит устранить, но в целом объекты готовы и проезд по ним открыт. Вернулись на свою обычную траекторию движения и автобусы.


25 декабрь 12:49 | : Политика / Экономика

Главные новости


Выборы. Санкции. Налог на яйца. И другие вести из прошлого Поморья
Гревцов. Прозаседавшийся

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2023 (253)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20