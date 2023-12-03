Архангельск встретит новый год с двумя отремонтированными мостами

Приятную новость сообщил градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Впервые по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Архангельске капитально отремонтированы два моста: путепровод на улице Кировской и мост через Соломбалку.



Оба объекта достаточно возрастные и при этом серьёзно загружены. И мост, и путепровод обеспечивают движение транспорта не только в Северный округ, но и на Экономию: большая часть грузовых машин идёт в порт через понтонную переправу. Так что для города это стратегическое направление.



В пятницу состоялась комиссионная приемка с участием подрядчика – ООО «Мостоотряд». Ряд небольших замечаний строителям еще предстоит устранить, но в целом объекты готовы и проезд по ним открыт. Вернулись на свою обычную траекторию движения и автобусы.



