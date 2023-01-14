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Архангельские мосты будут ремонтировать за федеральные деньги

Об этом сообщил глава Архангельска Дмитрий Морев и уточнил, что впервые по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» Архангельску выделены средства на ремонт мостов. 

В этом году в работе два мостовых сооружения, оба они построены более 50 лет назад. Это путепровод над железной дорогой в районе ул. Кировской и мост через Соломбалку по ул. Мостовой. 

- Получить финансирование из вышестоящих бюджетов порядка 300 млн. рублей нам удалось благодаря большой подготовительной работе. Мы организовали предпроектное обследование мостовых сооружений, заказали полноценные проекты капремонта, прошли через госэкспертизу. А теперь получили и финансирование. В ближайшее время будут определены подрядчики, которые уже в этом году проведут комплекс работ капитального характера, - отметил Дмитрий Морев. 

Глава города подчеркнул, что все мероприятия по ремонту мостов спланированы так, чтобы не нарушить транспортную доступность Северного округа. Рядом с мостом через Соломбалку будет устроен временный мост. А путепровод на Кировской будет работать в реверсивном движении: ремонтировать его полосы подрядчик будет поочередно. Кроме того, разработан объездной путь через промзону с выездом в районе Первых Пятилеток.

 

13 февраль 15:04 | : Экономика

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