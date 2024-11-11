Ветеран СВО стал помощником главы Северодвинска

В День Героев Отечества, в Кремле, состоялась торжественная церемония награждения героев спецоперации, где Владимир Путин назвал ветеранов специальной военной операции настоящей элитой страны и заявил, что он и дальше продолжит опираться на них.

И моментальная реакция от Игоря Арсентьева:

- Согласен с Президентом, что участники СВО – мужественные, честные, справедливые люди. Именно таких я вижу в своей управленческой команде, поэтому предложил северодвинцу, участнику специальной военной операции, Михаилу Позняку должность помощника.



Сегодня очень важными в нашей работе являются вопросы оказания поддержки семьям участников СВО, сбора и отправки гуманитарной помощи, а также патриотическое воспитание молодежи. С

читаю, что кандидатура Михаила Позняка на эту должность – достойная. Михаил с детства хотел быть военным: служил срочную службу в морской пехоте, закончил техникум, до подписания контракта с Министерством обороны работал на градообразующих предприятиях, занимался поисковой деятельностью и военно-патриотической работой с молодёжью. Уверен, что он как никто другой знает и понимает важность всех поставленных задач, а наша команда приобрела надежного Человека с большой буквы!