Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В кадетском корпусе Архангельска открыты Парты Героев

В День Героев Отечества в кадетском корпусе им. Н.Г. Кузнецова состоялось торжественное событие: открытие двух «Парт Героя», посвященных памяти:

 - Тирского Андрея Валерьевича, выдающегося оператора БПЛА, погибшего в ходе специальной военной операции;
 - Добровольского Никиты Олеговича, добровольца, погибшего 7 сентября 2024 года на Херсонском направлении.

 Торжественная церемония прошла в атмосфере глубокого уважения и памяти. Перед открытием Парт состоялся парад кадет. Согласно Распоряжения от 12.11.2024 года № 606 РФ Архангельский морской кадетский корпус им. Н. Г. Кузнецова был переименован в Архангельский губернаторский морской кадетский корпус.

 Министр образования Архангельской области Олег Владимирович Русинов обратился к кадетам, педагогам и родителям с важными словами о важности патриотизма и преемственности поколений.

09 декабрь 18:01 | : Политика

Главные новости


Приятные хлопоты. Депутаты АрхГорДумы за неделю
VIII-й Arctic open зажег в Архангельске

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (120)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20