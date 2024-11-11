В кадетском корпусе Архангельска открыты Парты Героев

В День Героев Отечества в кадетском корпусе им. Н.Г. Кузнецова состоялось торжественное событие: открытие двух «Парт Героя», посвященных памяти:



- Тирского Андрея Валерьевича, выдающегося оператора БПЛА, погибшего в ходе специальной военной операции;

- Добровольского Никиты Олеговича, добровольца, погибшего 7 сентября 2024 года на Херсонском направлении.



Торжественная церемония прошла в атмосфере глубокого уважения и памяти. Перед открытием Парт состоялся парад кадет. Согласно Распоряжения от 12.11.2024 года № 606 РФ Архангельский морской кадетский корпус им. Н. Г. Кузнецова был переименован в Архангельский губернаторский морской кадетский корпус.



Министр образования Архангельской области Олег Владимирович Русинов обратился к кадетам, педагогам и родителям с важными словами о важности патриотизма и преемственности поколений.