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Бойцам СВО и их семьям еще раз облегчили кредитные обязательства

1 декабря 2024 года вступил в силу Федеральный закон от 23.11.2024 № 391-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и Федеральный закон  «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Данным Федеральным законом расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции.

В соответствии с Законом при заключении с 1 декабря 2024 года контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации на срок свыше одного года для выполнения задач специальной военной операции исполнительные производства по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе ипотечным, должника или его супруга/супруги на сумму до 10 млн рублей прекращаются.

В целях оперативного прекращения исполнительных производств и снятия всех арестов и ограничительных мер необходимо обратиться в структурное подразделение ФССП России, где ведется исполнительное производство, либо в аппарат управления территориального органа ФССП России в любой рабочий день. Также с данным вопросом можно обратиться к дежурному сотруднику органа принудительного исполнения на пунктах отбора на военную службу по контракту.

 

02 декабрь 14:33 | : Политика

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