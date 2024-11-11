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Волонтеры РВК-Архангельск принимают участие в Международном форуме гражданского участия

Куратор волонтерского движения РВК-Архангельск Раиса Рудакова в составе региональной делегации принимает участие в Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который проходит в Москве. 

В октябре 2024 года команда волонтеров архангельского водоканала стала победителем регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ 2024 в номинации «Территория для жизни». Экспертное жюри отметило экологические инициативы компании и вклад в улучшение качества жизни. Только за несколько последних месяцев волонтеры РВК-Архангельск собрали батарейки и сдали их в специализированный пункт приёма, организовали сбор пластиковых крышек и передали их на благотворительность, убрали берег Северной Двины, собрав более пятидесяти мешков мусора, провели несколько экскурсии на очистные сооружения для школьников.

«Мне очень приятно, что наш вклад в общее дело так высоко ценится. Мы проводим ежегодную уборку берегов, высаживаем деревья и организуем «Уроки чистой воды» для школьников. Это уже второе наше участие в Форуме как полуфиналистов международной премии #МЫВМЕСТЕ.  Для нас подготовлена обширная деловая и культурная программа. Уверена, что привезу с форума новые эмоции, знания и вдохновение на следующей волонтерский год», - рассказала менеджер по внутренним коммуникациям РВК-Архангельск Раиса Рудакова.

Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ собрал более 20 тысяч волонтеров из 89 регионов России и 40 стран. Это гражданские активисты, представители благотворительных организаций, проектов корпоративной социальной ответственности, экологических, культурных и образовательных инициатив.

Традиционно форум открывается именно 5 декабря – в России он отмечается как День добровольца (волонтёра), он уст

05 декабрь 17:26 | : Политика

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