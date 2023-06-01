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Команда "РВК-Архангельск" вышла в полуфинал международной премии

Волонтеры «РВК-Архангельск» вышли в полуфинал международного конкурса #МЫВМЕСТЕ с проектом «Поморские берега». 

 «Поморские берега» стартовали два года назад: волонтеры архангельского водоканала решили объединить накопленный практический опыт по проведению различных экологических субботников и собрать вместе добровольцев и неравнодушных горожан в один проект.  

«Наша цель – объединить усилия волонтеров разных общественных организаций и направить общие усилия на улучшение экологической ситуации в родной Архангельской области. За два года мы провели порядка 50 разных экологических акций по уборке берегов Северной Двины, собрав несколько тонн мусора. С каждой акцией армия наших волонтеров растет. Таким образом, каждый вносит свой вклад в сохранение природы Поморья», – рассказал волонтер проекта Виктор Дорофеев. 

 Узнать о всех мероприятиях и акциях «Поморские берега» можно в группе проекта:
https://vk.com/club216509152.  

Полуфинал международной премии #МЫВМЕСТЕ по Северо-Западному федеральному округу пройдет в Мурманске с 19 по 22 сентября. Защищать свой проект поедут волонтеры «РВК-Архангельск».








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31 август 21:01 | : Экономика

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