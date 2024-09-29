«ЭКОВолна РВК» покатилась по берегу Северной Двины

В Архангельске прошел волонтерский проект Росводоканала «ЭКОВолна РВК». Прибрежную территорию в округе Варавино — Фактория напротив сквера А.В.Грачева — убирали сотрудники водоканала, студенты Северного Арктического федерального университета (САФУ), Высшей школы рыболовства и морских технологий, Архангельского медицинского колледжа, волонтеры «Arctic Foх». Всего за несколько часов участники акции собрали 350 килограммов мусора: пустые бутылки, окурки, бытовые отходы. Мешки с мусором вывез партнер акции – компания «Экоинтегратор».

Эстафету «ЭКОВолны» Архангельск принял от своих коллег из водоканалов Оренбурга, Омска, Липецка и Южно-Сахалинска. Цель проекта - объединить усилия в борьбе за чистую и здоровую окружающую среду.

Все участники акции были разбиты на семь команд, каждая из которых получила карту с заданиями. По итогам прохождения испытаний присуждались баллы. Задача стояла не просто собрать мусор, а рассортировать его. Наибольшее количество баллов набрала команда «Зеленая трава» - первокурсники Высшей школы рыболовства и морских технологий.

«ЭКОВолна» принесла нам только положительные эмоции, несмотря на дождливую погоду, курсанты с энтузиазмом убирали прибрежную территорию. Благодарим РВК-Архангельск за безупречную организацию мероприятия и призы! Все участники «ЭКОВолны» зарядились позитивом и хорошим настроением!» - рассказали кураторы групп Высшей школы рыболовства и морских технологий Наталья Резвая и Мария Зайцева.

РВК-Архангельск активно развивает волонтёрскую деятельность, поддерживает экологические проекты и инициативы. В 2023 году сотрудники водоканала провели семь волонтерских акций по уборке прибрежных территорий и привлекли к этому почти 200 человек.

«Не удивительно, что именно сотрудники предприятия водоснабжения приводят в порядок прибрежные территории. Северная Двина – это не только источник питьевой воды для горожан, но и красивые места для прогулок и отдыха. Каждый сотрудник, принявший участие в акции, понимает значимость своего труда, и мы очень рады, что молодежь разделяет наши ценности. Все мы заинтересованы в том, чтобы пить чистую воду и жить в экологически безопасном городе. «ЭКОВолна» в полной мере отражает социальную и экологическую ответственность компании», - отметил главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

Ежегодные очистки берегов от мусора - это лишь часть того, что делает компания для охраны окружающей среды. Сотрудники предприятия активно участвуют в городских субботниках, убирают парки и скверы, высаживают деревья. Формируют экологическую культуру водопотребления не только у взрослых, но и у школьников на уроках чистой воды, где учат детей экономить воду.