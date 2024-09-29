Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«ЭКОВолна РВК» покатилась по берегу Северной Двины

В Архангельске прошел волонтерский проект Росводоканала «ЭКОВолна РВК». Прибрежную территорию в округе Варавино — Фактория напротив сквера А.В.Грачева — убирали сотрудники водоканала, студенты Северного Арктического федерального университета (САФУ), Высшей школы рыболовства и морских технологий, Архангельского медицинского колледжа, волонтеры «Arctic Foх». Всего за несколько часов участники акции собрали 350 килограммов мусора: пустые бутылки, окурки, бытовые отходы.  Мешки с мусором вывез партнер акции – компания «Экоинтегратор».

Эстафету «ЭКОВолны» Архангельск принял от своих коллег из водоканалов Оренбурга, Омска, Липецка и Южно-Сахалинска. Цель проекта - объединить усилия в борьбе за чистую и здоровую окружающую среду. 

Все участники акции были разбиты на семь команд, каждая из которых получила карту с заданиями. По итогам прохождения испытаний присуждались баллы. Задача стояла не просто собрать мусор, а рассортировать его. Наибольшее количество баллов набрала команда «Зеленая трава» - первокурсники Высшей школы рыболовства и морских технологий.

«ЭКОВолна» принесла нам только положительные эмоции, несмотря на дождливую погоду, курсанты с энтузиазмом убирали прибрежную территорию. Благодарим РВК-Архангельск за безупречную организацию мероприятия и призы! Все участники «ЭКОВолны» зарядились позитивом и хорошим настроением!» - рассказали кураторы групп Высшей школы рыболовства и морских технологий Наталья Резвая и Мария Зайцева.

РВК-Архангельск активно развивает волонтёрскую деятельность, поддерживает экологические проекты и инициативы. В 2023 году сотрудники водоканала провели семь волонтерских акций по уборке прибрежных территорий и привлекли к этому почти 200 человек. 

«Не удивительно, что именно сотрудники предприятия водоснабжения приводят в порядок прибрежные территории. Северная Двина – это не только источник питьевой воды для горожан, но и красивые места для прогулок и отдыха. Каждый сотрудник, принявший участие в акции, понимает значимость своего труда, и мы очень рады, что молодежь разделяет наши ценности. Все мы заинтересованы в том, чтобы пить чистую воду и жить в экологически безопасном городе. «ЭКОВолна» в полной мере отражает социальную и экологическую ответственность компании», - отметил главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

Ежегодные очистки берегов от мусора - это лишь часть того, что делает компания для охраны окружающей среды. Сотрудники предприятия активно участвуют в городских субботниках, убирают парки и скверы, высаживают деревья. Формируют экологическую культуру водопотребления не только у взрослых, но и у школьников на уроках чистой воды, где учат детей экономить воду.

 

30 сентябрь 14:34 | : Экономика

Главные новости


Выход Белькова. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Пафосный московский общепит периода недоразвитого социализма

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2024 (341)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20