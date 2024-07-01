РВК-Архангельск стал партнером национальных проектов России

Статус партнера национальных проектов России присвоен РВК-Архангельск. Компания придерживается принципов ESG и осознанного потребления, волонтеры водоканала пропагандируют раздельный сбор мусора и «вторую жизнь» для ставших ненужными вещей. Так, в 2023 году сотрудники РВК-Архангельск провели четыре акции по сбору макулатуры, собрали более 3,5 тонн, сдали в переработку 50 пятилитровых канистр, наполненных пластиковыми крышечками, и более пяти килограммов использованных батареек.

«Только за прошлый год мы провели семь волонтерских акций по уборке прибрежных территорий, привлекли к этому почти 200 человек. Несколько лет назад мы назвали этот проект «Поморские берега». Мы убрали порядка восьми километров прибрежных территорий, собрали 50 куб. м мусора — это три 15-тонных полных «Камаза». Символично, что именно сотрудники предприятия водоснабжения приводят в порядок прибрежные территории. Северная Двина – это не только источник питьевой воды для горожан, но и красивые места для прогулок и отдыха. Каждый сотрудник, принявший участие в акции, понимает значимость своего труда», — рассказала волонтер водоканала, инженер цеха водопроводной сети РВК-Архангельск Яна Барсукова.

Статус партнера присвоен также Управляющей компании «Росводоканал». Компания удостоилась статуса за реализацию проектов «Бумбатл» — масштабной акции по сбору макулатуры, где компании-участники собрали более ста тысяч бумажных отходов, и «Марафона рек» — федеральной акции по очистке берегов от мусора, собравшая 100 тонн отходов. Проекты направлены на решение широкого круга задач — от устойчивой динамичной экономики и технологического лидерства до повышения благополучия людей и создания комфортной и безопасной среды для жизни.

«Коммунальная сфера неразрывно связана с обеспечением безопасной среды, непосредственно влияющей на качество жизни граждан. Поэтому реализация социально-ответственных проектов – один из важнейших векторов развития нашей компании. В своей работе мы не только используем передовые практики, которые позволяют минимизировать воздействие на экологию региона, но и привлекаем к решению проблем окружающей среды жителей городов, в которых мы работаем. Современные форматы социально-значимых проектов позволяют успешно вовлекать в их реализацию молодежь и, таким образом, расширять значимое для компании направление поддержки и развития молодых специалистов», - поделилась директор по персоналу ГК «Росводоканал» Юлия Рокотянская.