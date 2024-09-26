Команда волонтеров «Росводоканал Добро» из Архангельска стала победителем регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ 2024

Победу в региональном этапе премии в номинации «Территория для жизни» (юридические лица и команды) экспертное жюри присудило сотрудникам РВК-Архангельск за экологические инициативы. Премия #МЫВМЕСТЕ объединяет активных граждан, инициативных лидеров и тех, кто делает мир лучше. Основной целью Премии является выявление лидеров социальных изменений и общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.

Награду из рук заместителя губернатора Архангельской области Ваге Петросяна получила куратор команды волонтеров РВК-Архангельск, менеджер по внутренним коммуникациям Раиса Рудакова.

«Мне очень приятно, что наш вклад в общее дело высоко ценится на государственном уровне. Спасибо всем моим коллегам - волонтерам, с которыми мы вместе двигали наши проекты. Особую благодарность хочу выразить руководству РВК-Архангельск и лично директору компании – Андрею Поташеву. Он понимает значимость экологических инициатив, всегда сам заряжает нас и поддерживает добровольческую деятельность на предприятии. Отдельная благодарность Ресурсному центру добровольчества Архангельской области за наставничество, обучение и поддержку – без них мы бы так не выросли», — отметила Раиса Рудакова.

Ежегодные очистки берегов от мусора — это лишь часть того, что делают добровольцы проекта для охраны окружающей среды. Волонтеры РВК-Архангельск высаживают деревья, проводят «Уроки чистой воды» для школьников и малышей, посвящая их в «Хранители воды», организовывают экскурсии на предприятие для студентов и взрослых.

«Проект #МЫВМЕСТЕ 2024 — инициатива, объединяющая людей для решения важных социальных и экологических задач. Проект помогает людям осознать, что каждый из нас может внести свой вклад — будь то участие в волонтерских акциях, поддержка местных начинаний или просто забота о природе — все это имеет значение. Поэтому я поддерживаю все волонтерские инициативы своих сотрудников, особенно направленные на экологию. Вместе с намерениями сделать город, в котором мы живем, чище, мы формируем культуру бережного отношения к окружающей среде», - рассказал генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев.

Команда волонтеров РВК-Архангельск не останавливается, а продолжает развивать свои добровольческие усилия, трансформируя свой проект. С 2024 года «Поморские берега» плавно «влились» в новый уникальный проект Росводоканала «ЭКОволнаРВК». В сентябре сотрудники водоканала уже провели первое мероприятия в новом формате: 7 команд из 50 участников в игровой форме соревновались в различных конкурсах, акцентом которых была уборка прибрежной территории. По итогам архангельской «эковолны» собрано 350 кг раздельного мусора с берега Северной Двины.