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Команда волонтеров «Росводоканал Добро» из Архангельска стала победителем регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ 2024

Победу в региональном этапе премии в  номинации «Территория для жизни» (юридические лица и команды) экспертное жюри присудило сотрудникам РВК-Архангельск  за экологические инициативы. Премия #МЫВМЕСТЕ объединяет активных граждан, инициативных лидеров и тех, кто делает мир лучше. Основной целью Премии является выявление лидеров социальных изменений и общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.

Награду из рук заместителя губернатора Архангельской области Ваге Петросяна получила куратор команды волонтеров РВК-Архангельск, менеджер по внутренним коммуникациям Раиса Рудакова.

«Мне очень приятно, что наш вклад в общее дело высоко ценится на государственном уровне. Спасибо всем моим коллегам - волонтерам, с которыми мы вместе двигали наши проекты. Особую благодарность хочу выразить руководству РВК-Архангельск и лично директору компании – Андрею Поташеву. Он понимает значимость  экологических инициатив, всегда сам заряжает нас и поддерживает добровольческую деятельность на предприятии. Отдельная благодарность Ресурсному центру добровольчества Архангельской области  за наставничество, обучение и поддержку – без них мы бы так не выросли», — отметила Раиса Рудакова.

Ежегодные очистки берегов от мусора — это лишь часть того, что делают добровольцы  проекта для охраны окружающей среды. Волонтеры РВК-Архангельск высаживают деревья, проводят «Уроки чистой воды» для школьников и малышей, посвящая их в «Хранители воды», организовывают  экскурсии на предприятие для студентов и взрослых. 

«Проект #МЫВМЕСТЕ 2024  — инициатива, объединяющая людей для решения важных социальных и экологических задач. Проект помогает людям осознать, что каждый из нас может внести свой вклад — будь то участие в волонтерских акциях, поддержка местных начинаний или просто забота о природе — все это имеет значение. Поэтому я поддерживаю все волонтерские инициативы своих сотрудников, особенно направленные на экологию. Вместе с намерениями сделать город, в котором мы живем, чище, мы формируем культуру бережного отношения к окружающей среде», - рассказал генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев. 

Команда волонтеров РВК-Архангельск не останавливается, а продолжает развивать свои добровольческие усилия, трансформируя свой проект.  С 2024 года «Поморские берега» плавно «влились» в новый уникальный проект Росводоканала «ЭКОволнаРВК».  В сентябре сотрудники водоканала уже провели первое  мероприятия в новом формате: 7 команд из 50 участников  в игровой форме соревновались в различных конкурсах, акцентом которых была уборка прибрежной территории. По итогам архангельской «эковолны» собрано 350 кг раздельного мусора с берега Северной Двины.

18 октябрь 17:20 | : Экономика

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