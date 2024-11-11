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Подарки для фронта и детей Донбасса готовы к отправке из Архангельска

В преддверии конференции регионального отделения партии "Единая Россия" состоялось замечательное мероприятие! Наши активисты провели масштабный сбор новогодних подарков для бойцов СВО и детей Донбасса. Теплота сердец и щедрость участников конференции поразили! Было собрано большое количество подарков, которые согреют сердца наших защитников и подарят радость детям в это непростое время.

 Член партии "Единая Россия", Владислав Жгилев, доставит собранные подарки в зону боевых действий. Его очередная экспедиция запланирована на первые числа декабря. Мы желаем ему счастливого пути и выражаем глубокую благодарность за его самоотверженность и неравнодушие!

 Спасибо всем участникам конференции за активное участие в акции! Ваша доброта и поддержка очень важны! Вместе мы сила!


05 декабрь 12:00 | : Политика

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