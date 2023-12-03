Жители Поморья активно участвуют в акции "Подарок бойцу"

Акция стартовала в конце ноября по инициативе депутата регионального парламента Виктора Зари (фракция «Единая Россия»), общественных организаций, а также при поддержке Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия» и фонда Помощи «СВОи Люди».

Пункты сбора пополняются необходимыми и приятными подарками для бойцов СВО. В канун Нового года грузы получат 61-я бригада морской пехоты «Спутник», 350-й полк мобилизованных из Архангельской области, полк 1004-й (находится под Марьинкой), 200-я бригада отряда «Шторм», 3-й батальон 200-й мотострелковой бригады и другие военнослужащие.

- Мы не ожидали, что будет так много не только подарков, но и участников акции, - отметил щедрость и неравнодушие северян депутат единоросс Виктор Заря. – Огромное всем спасибо! Мы уже сделали четыре отправки груза на передовую. Уверен, акция будет продолжаться. Наши бойцы нуждаются в помощи и внимании.

Большая партия груза передана сотрудниками агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области: тёплые вещи, газовые баллоны, сладости.

Вместе с грузом с родной земли военнослужащие получат долгожданные письма от родных и близких. Что, безусловно, является главным для поддержки боевого настроя.

Отметим, забота об участниках СВО и членах их семей является одним из основных пунктов народной программы партии «Единая Россия».