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"Коробочка храбрости" от "Единой России" идет по Поморью

Игрушки, конструкторы, книжки и другие подарки, которые передадут в медицинские учреждения активисты и сторонники партии, помогут детям легче переносить сложное лечение.

Партийная акция «Коробка храбрости» проводится «Единой Россией» уже в 12-й раз и охватывает региональные исполкомы по всей стране.

«Ежегодно количество людей, готовых поддержать нашу партийную «Коробку храбрости», увеличивается. В прошлом году участниками акции стали свыше 100 тысяч человек. Сотни тысяч непростых медицинских процедур прошли спокойнее, а маленькие герои получили награду за свою храбрость. В этом году снова во всех региональных исполкомах партии, штабах общественной поддержки «Единой России» организованы пункты сбора. До 5 декабря в них можно принести всё, что может порадовать детей», - сказал врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Все подарки передадут в региональные и федеральные медицинские центры и хосписы, сообщила председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

«Мы собираем игрушки, чтобы поддержать детей, проходящих сложное болезненное лечение. Даже взрослым это непросто, а для детей – настоящий подвиг. Акция поможет поднять им настроение и быстрее стать здоровыми. Приглашаем всех помочь», – сказала она.

По санитарным требованиям передавать следует только новые игрушки в упаковке.

Сторонники партии устанавливают в торговых центрах и партнёрских организациях специальные боксы, куда любой желающий может положить игрушки для детей. Также подарки можно приносить в местные и региональные отделения, штабы общественной поддержки «Единой России».

«Радует, что с каждым годом все больше людей откликаются на акцию "Коробка храбрости"! Это значит, что сердца людей открыты для доброты и сострадания.   Спасибо каждому, кто приносит подарки в "Коробку храбрости". Ваша помощь – это настоящий подарок для маленьких героев, которые проходят через непростые испытания. "Единая Россия« – за то, чтобы каждый ребенок чувствовал поддержку и радость даже в трудные моменты», - отметила руководитель регионального отделения МГЕР Мария Валуйских.

В 2023 году в акции приняли участие свыше 105 тысяч активистов, собрали более 350 тысяч подарков.

13 ноябрь 11:04 | : Политика

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