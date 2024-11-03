И собаки-то их любят. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Минувшая рабочая неделя прошла для народных избранников столицы Поморья в трудах и заботах. Не всегда приятных, но нужных.

Мы о приятных.

Согласно проекту «Комфортное Поморье», в Соломбале наконец-то появилась специальная площадка для тренировки собак. Ну и для их выгула конечно, где четвероногим братьям меньшим можно оттянуться в собственной тусовке под надзором понимающих и любящих их двуногих.

На этой неделе там прошли первые соревнования под эгидой автора проекта Натальи Давыдовой. Площадка оснащена специальным оборудованием и снарядами, которые помогут участникам кинологического клуба готовить своих питомцев к участию в областных и всероссийских соревнованиях. В ближайшее время будет установлена табличка с расписанием работы площадки, чтобы её могли посещать и горожане, не состоящие в клубе.

Наблюдал и выражал восхищение депутат городской Думы Владислав Виривский:

- Благодаря инициативным людям первая дрессировочная площадка появилась и в Архангельске. Это прекрасная возможность привить детям доброе и правильное отношение к животным, а также для взрослых — получить желаемые спортивные разряды для своих питомцев. Уверен, что если жители захотят, в будущем таких площадок у нас станет больше!

В минувший вторник рабочая группа от администрации города, включавшая в себя как чиновников, так и депутатов, принимала первую часть работ по благоустройству сквера на Стрелковой. Конкретно – установку опор под уличное освещение, узкое место практически для всех городских зон рекреации. Всем все понравилось.

Дальнейшими планами по благоустройству поделилась Елена Ануфриева:

- Мы обсудили необходимость продолжить благоустройство дорожек вдоль забора 25-й школы. В настоящее время готовится проект для проведения этих работ, и в случае его утверждения работы будут продолжены в следующем году. Также в 2025 году запланировано озеленение территории сквера.

Большой резонанс получил принятый на уровне Госдумы закон, запрещающий на территории России пропаганду чайлдфри (идеологии добровольного отказа от деторождения по эгоистическим мотивам). Именно пропаганды, государство оставляет за своими гражданами право самостоятельно решать – обзаводиться потомством и в каком количестве.

Для Архангельска этот закон тоже актуален… ибо есть здесь персонажи из мира массмедиа, пропагандирующие чайлдфри хотя бы на уровне соцсетей, и при этом лелеющие в кармане партбилет.

Депутат Юлия Чудакова высказала поддержку федеральным коллегам:

- Чайлдфри — это люди, которые сознательно отказываются от рождения детей, независимо от того, находятся ли они в отношениях, браке или просто одиноки. закон является необходимой мерой, поскольку многие молодые люди, наслушавшись пропаганды «жизни для себя», становятся бездетными по собственному желанию. семейные ценности играют важную роль, особенно в наше неспокойное время. Если же их не будет, то и ценить, по сути, будет нечего.

«Плодитесь и размножайтесь» - не нами сказано, не нам и отменять. Всем добра!