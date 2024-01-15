Их и кошки любят. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Минувшая рабочая неделя народных избранников столицы Поморья была насыщена первой в этом году сессией (подробности здесь). Но парламентарии нашли время и на другие нужные и добрые дела.

Лидер ЛДПР в городском парламенте Мария Харченко сагитировала таких же неравнодушных, как она сама, людей на помощь питомнику для брошенных животных под сказочным названием «Лесная сказка у Синдбада». Подарков четвероногим братьям меньшим собрали целую «Газель»!

Сейчас в приюте содержится более 80 кошек и собак, которым требуется постоянное внимание людей. А приюту всегда нужны средства на корм, коммунальные платежи, услуги ветеринаров и медикаменты.

Мария Харченко:

- Подарить свое тепло и заботу животным, в которых они так нуждаются, может каждый!

Животные платят своим покровителям лаской (что видно на фотографии).

Ледовое поле в округе Майская горка готовится к хоккейным баталиям. Традиционный турнир там начнется уже в эту субботу, а пока проходят тренировки. Все по-взрослому, хотя сами соревнования рассчитаны на подростковый возраст.

В турнире примут участие пять хоккейных команд школ №7, 9, 35, 36, 35 и гимназии №21 по «круговой» (или all-play-all tournament) системе: каждый участник встречается со всеми другими участниками по очереди. Круговой турнир отличается от отборочного, в котором участники выбывают после определенного количества поражений.

Депутат Ольга Шананина приглашает всех желающих:

- Кроме того, в турнире могут принять участие и дворовые команды, как детские, так и взрослые. Во взрослой команде 5 человек: 4 полевых + вратарь. Приглашаем всех желающих. Есть возможность поучаствовать!

И вишенка на торте – все участники, независимо от занятого места, получат призы. Любовь к здоровому образу жизни достойна поощрения.

Спикер городского парламента Иван Воронцов принял участие в траурных мероприятиях, посвященных 35-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана.

На Афганской земле служило около двух тысяч северян. 88 из них погибли, исполняя интернациональный долг. Среди них -16 архангелогородцев, прах которых покоится на Вологодском кладбище.

Иван Воронцов:

- Я выражаю соболезнования родным и близким военнослужащих, которые погибли, выполняя свой служебный долг. «Горячие точки» унесли жизни многих молодых ребят, которые были верны своему долгу перед Родиной и военной присяге. Мы все скорбим по погибшим солдатам и с уважением относимся к участникам тех событий. Сегодня «западные партнеры» предпринимают беспрецедентные шаги по переписыванию нашей с вами истории. Но мы никогда не забудем ратных подвигов наших соотечественников. Будем чтить память погибших солдат и офицеров. Ведь их мужество и героизм не имеют срока давности. Каждый боец с честью исполнил долг перед Родиной. Светлая память погибшим воинам!

Депутат Максим Хохулин на странице АрхГорДумы в ВК провел финансовый ликбез для вкладчиков банков. Это должен знать каждый:

- Если вклад долгосрочный, существует большая вероятность пропустить, когда он заканчивается. В итоге его могут по умолчанию продлить на прошлых условиях, которые могли уже перестать быть выгодными, перевести на депозит под маленький процент и так далее. Уведомление, присланное заранее, позволит решить, как наиболее выгодно распорядиться средствами: продлить вклад, или выбрать новый, или забрать их.