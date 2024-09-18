Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Соломбале появилась оборудованная собачья площадка

О воплощении в жизнь мечты многих архангелогородцев рассказывает градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Проект «Комфортное Поморье» позволил воплотить в жизнь давнюю мечту архангелогородцев, которые занимаются дрессировкой собак. В Соломбале на месте пустыря завершилось создание площадки для аджилити.

 Инициативу предложили активные жители, с которыми я встретился накануне открытия площадки. Автор проекта Наталья Давыдова уже в это воскресенье, 10 ноября, организует здесь первые соревнования. Специальное оборудование и снаряды позволят участникам кинологического клуба готовить своих питомцев к участию в областных и всероссийских соревнованиях. Здесь установят табличку с указанием времени работы площадки, чтобы ее могли посещать и горожане, которые не состоят в клубе.

 Вместе с администрацией Соломбальского округа мы посмотрим, как эта площадка себя зарекомендует, как она будет обслуживаться в течение года. Этот опыт нам необходим, чтобы приступить к созданию таких площадок и в других округах Архангельска. Инфраструктура для собак - это не просто модная тенденция, а отклик на запрос жителей и составляющая комфортной городской среды.


08 ноябрь 12:53 | : Будни

Главные новости


Архангельский мост трудной судьбы
Якорь Ломоносова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (117)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20