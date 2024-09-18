В Соломбале появилась оборудованная собачья площадка

О воплощении в жизнь мечты многих архангелогородцев рассказывает градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Проект «Комфортное Поморье» позволил воплотить в жизнь давнюю мечту архангелогородцев, которые занимаются дрессировкой собак. В Соломбале на месте пустыря завершилось создание площадки для аджилити.



Инициативу предложили активные жители, с которыми я встретился накануне открытия площадки. Автор проекта Наталья Давыдова уже в это воскресенье, 10 ноября, организует здесь первые соревнования. Специальное оборудование и снаряды позволят участникам кинологического клуба готовить своих питомцев к участию в областных и всероссийских соревнованиях. Здесь установят табличку с указанием времени работы площадки, чтобы ее могли посещать и горожане, которые не состоят в клубе.



Вместе с администрацией Соломбальского округа мы посмотрим, как эта площадка себя зарекомендует, как она будет обслуживаться в течение года. Этот опыт нам необходим, чтобы приступить к созданию таких площадок и в других округах Архангельска. Инфраструктура для собак - это не просто модная тенденция, а отклик на запрос жителей и составляющая комфортной городской среды.



